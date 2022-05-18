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Чемпионат Италии. Серия А

Милинкович-Савич хочет покинуть «Лацио» летом

18 Мая 2022 • 17:52 Комментировать
Лацио
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Верона
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21.05 21:45
Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич намерен покинуть свою команду в летнее межсезонье. Как сообщает Il Corriere dello Sport, в услугах полузащитника заинтересованы «Ювентус», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что сам футболист хотел бы остаться в Серии А. Переход в «Ювентус» является предпочтительным вариантом, так как брат Милинковича-Савича Ваня выступает за «Торино», что позволило бы им чаще видеться в одном городе. Тем не менее, на фоне слухов о переходе Поля Погба, переезд Милинковича-Савича в стан «старой синьоры» сейчас маловероятен.
В этом сезоне Милинкович-Савич записал на свой счёт 11 голов и 11 ассистов в Серии А.
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сергей Милинкович-Савич
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