Милинкович-Савич хочет покинуть «Лацио» летом

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич намерен покинуть свою команду в летнее межсезонье. Как сообщает Il Corriere dello Sport, в услугах полузащитника заинтересованы «Ювентус», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что сам футболист хотел бы остаться в Серии А. Переход в «Ювентус» является предпочтительным вариантом, так как брат Милинковича-Савича Ваня выступает за «Торино», что позволило бы им чаще видеться в одном городе. Тем не менее, на фоне слухов о переходе Поля Погба, переезд Милинковича-Савича в стан «старой синьоры» сейчас маловероятен.

В этом сезоне Милинкович-Савич записал на свой счёт 11 голов и 11 ассистов в Серии А.