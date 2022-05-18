«Лацио» заплатит 10 млн евро за полузащитника «Шахтёра»

Центральный полузащитник Маркос Антонио перейдёт из «Шахтёра» в «Лацио».

Римский клуб почти закрыл сделку по приобретению 21-летнего бразильца. Сумма трансфера составит 8 млн евро, ещё 2 млн будут выплачены «Шахтёру» в качестве бонусов, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ожидается, что Антонио станет долгосрочной заменой Лукасу Лейве, который намерен покинуть «Лацио» этим летом в качестве свободного агента.

Маркос Алонсо провёл за «Шахтёр» 101 матч во всех турнирах с февраля 2019 года, записав на свой счёт 9 голов и 5 результативных передач. Ранее он выступал за португальский «Эшторил».