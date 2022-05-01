Мотта: «Два гола из четырех «Лацио» забил с нарушением правил»

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Лацио» пришлось съездить в гости к «Специи», и римская команда сумела добыть три очка. По ходу игры «Специя» трижды вела в счете, но римляне каждый раз отыгрывались, а в конце игры гол Франческо Ачерби и вовсе принес им победу. Наставник «Специи» Тьяго Мотта поздравил соперника, но заметил, что два из четыре голов «Лацио» были забиты с нарушением правил.

- Мне нечего предъявить ни своим игрокам, ни публике, все были на уровне. Нам не повезло в деталях. Второй и третий гол «Лацио» были забиты с нарушением, особенно третий, где был явный фол Милинковича-Савича, но даже после него мы все равно оставались в игре. Горжусь тем, как мы покинули поле, - заявил в эфире телеканала DAZN Мотта.