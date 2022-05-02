Арбитры матча «Специя» - «Лацио» дисквалифицированы до конца сезона

Главный судья матча «Специя» - «Лацио» Лука Пайретто и арбитр, ответственный за ВАР, Луиджи Наска дисквалифицированы до конца сезона из-за решения, которое они приняли в конце матча.

«Лацио» одержал победу со счетом 4:3, хотя последний гол был забит из офсайда. Тем не менее, проверка ВАР не состоялась и гол был засчитан.

Итальянская ассоциация судей приняла решение отстранить обоих арбитров до конца сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. Даже если гол был забит правильно, судьи должны были удостовериться в этом на повторах.

Инцидент вызвал широкий резонанс в итальянском футболе. Действия судей раскритиковал даже главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.