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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью снова принялся за своё - португалец бросает камни в сторону «Лацио»

03 Мая 2022 • 02:49 Комментировать
Специя
3:4
Лацио
окончен

В Италии очередной судейский скандал, в матче «Специи» с «Лацио» были приняты несколько спорных решений, приведших к победе римлян со счетом 4:3. В результате арбитры матча были дисквалифицированы до конца сезона.

Не остался в стороне от скандала и наставник злейшего врага «Лацио» - римской «Ромы». Он заявил, что «как 22 года назад забивали из офсайда, так и сегодня некоторые делают это, а арбитры не замечают».

Однако в «Лацио» в долгу не остались - пресс-служба клуба опубликовала релиз, в котором Моуринью обвиняют в том, что он сует нос с дела клуба-конкурента, вместо того, чтобы заниматься проблемами «Ромы».

Досталось наряду с Жозе и журналистам - их тоже обвинили в отсутствии объективности и профессионализма, вместе с Моуринью. Также в «Лацио» напомнили об эпизодах из предыдущих матчей, когда арбитры принимали решения не в пользу «орлят» - в частности, в игре «Лацио» с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью
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