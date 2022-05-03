Моуринью снова принялся за своё - португалец бросает камни в сторону «Лацио»

В Италии очередной судейский скандал, в матче «Специи» с «Лацио» были приняты несколько спорных решений, приведших к победе римлян со счетом 4:3. В результате арбитры матча были дисквалифицированы до конца сезона.

Не остался в стороне от скандала и наставник злейшего врага «Лацио» - римской «Ромы». Он заявил, что «как 22 года назад забивали из офсайда, так и сегодня некоторые делают это, а арбитры не замечают».

Однако в «Лацио» в долгу не остались - пресс-служба клуба опубликовала релиз, в котором Моуринью обвиняют в том, что он сует нос с дела клуба-конкурента, вместо того, чтобы заниматься проблемами «Ромы».

Досталось наряду с Жозе и журналистам - их тоже обвинили в отсутствии объективности и профессионализма, вместе с Моуринью. Также в «Лацио» напомнили об эпизодах из предыдущих матчей, когда арбитры принимали решения не в пользу «орлят» - в частности, в игре «Лацио» с «Миланом».