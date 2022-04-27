Сарри: «Если вам не нравится мой футбол, то верните Пиоли в «Лацио»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри ответил журналистам, которые раскритиковали игру «небесно-голубых» в домашнем матче против «Милана». Напомним, что в поединке против «россонери» римляне проиграли со счётом 1:2.

«Это мой футбол, если он вам не нравится, то верните Пиоли обратно в «Лацио», – цитирует итальянского специалиста Il Messagero.

Напомним, что ранее Сарри активно связывали с уходом из «Лацио». Тренер был недоволен действиями руководства на зимнем трансферном окне, после чего пригрозил своим работодателям не продлевать контракт, который заканчивается по окончанию сезона 2022/23.