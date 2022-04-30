Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле - 10-й игрок в истории Серии А, который забил 150 голов за одну команду

30 Апреля 2022 • 23:23 Комментировать
Специя
3:4
Лацио
окончен

В матче 35-го тура чемпионата Италии римский «Лацио» гостит в Специи, и матч между ними складывается весьма результативно - на данный момент команды забили друг другу шесть мячей. Один из них записал на свой счет Чиро Иммобиле - и он стал для бомбардира римского клуба 150-м за «Лацио» за все время выступлений в составе клуба в Серии А. Чиро стал десятым игроком, вошедшим в этот клуб.

Помимо него, в нем также такие звезды итальянского футбола, как Франческо Тотти (250 голов за «Рому»), Гуннар Нордаль (210 голов за «Милан») и Джузеппе Меацца (197 голов за «Интер»), Антонио ди Натале (191 гол за «Удинезе»), Алессандро Дель Пьеро (188 голов за «Ювентус»), Джампьеро Бониперти (178 голов за «Ювентус»), Джиджи Рива (156 голов за «Кальяри»), Габриэль Батистута (152 гола за «Фиорентину») и Курт Роланд Хамрин - 150 голов за «Фиорентину». И, разумеется, теперь и Иммобиле.

Следить за событиями матча можно по ссылке на онлайн-трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Наполи 6:1 Сассуоло 1.45 4.80 6.40
окончен Кальяри 1:2 Верона 2.50 3.45 2.80
окончен Сампдория 1:0 Дженоа 2.70 3.10 2.80
окончен Специя 3:4 Лацио 6.50 4.30 1.52
01.05  13:30 Ювентус ... Венеция 1.22 6.60 14.00
01.05  16:00 Эмполи ... Торино 2.85 3.40 2.55
01.05  16:00 Милан ... Фиорентина 1.72 3.85 5.00
01.05  19:00 Удинезе ... Интер Милан 5.20 4.10 1.65
01.05  21:45 Рома ... Болонья 1.51 4.40 6.60
Все матчи
Новости
30 Апреля
23:42 · Италия. Серия А
«Лацио» пропустил 3 мяча от «Специи», но вырвал победу
23:25 · Италия. Серия А
Аллегри считает Шкриньяра идеальной заменой Кьеллини
23:23 · Италия. Серия А
Иммобиле - 10-й игрок в истории Серии А, который забил 150 голов за одну команду
22:55 · Италия. Серия А
Блессин: «Будем продолжать борьбу за выживание»
22:28 · Италия. Серия А
Джампаоло похвалил «Сампдорию» за победу в принципиальном матче
22:03 · Италия. Серия А
Капелло считает, что борьба за Скудетто ещё не закончена
21:32 · Англия. Премьер-лига
Директор «Интера»: «Переход Погба из «Юнайтед» в «Ювентус» и обратно – шедевр Райолы»
21:15 · Италия. Серия А
«Специя» — «Лацио»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:4
21:04 · Италия. Серия А
«Сампдория» выиграла дерби, Кришито не реализовал пенальти на 90-й минуте
20:50 · Италия. Серия А
Чемпион Европы 2016 года станет игроком «Милана»
20:39 · Англия. Премьер-лига
Аллегри: «Мне нравится Клопп, потому что он не воспринимает себя всерьёз»
20:30 · Италия. Серия А
Мертенс: «За девять лет карьеры в «Наполи» этот сезон самый разочаровывающий»
20:25 · Италия. Серия А
Индзаги: «Интер» до конца будет бороться за Скудетто»
20:13 · Италия. Серия А
Спаллетти – журналистам: «Вы пытаетесь очернить наши достижения»
19:52 · Италия. Серия А
Экс-голкипер «Ромы» Сержио о том, кто выиграет Скудетто: «Думаю, борьба будет идти до последнего»
Все новости
Рекомендуем