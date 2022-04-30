Иммобиле - 10-й игрок в истории Серии А, который забил 150 голов за одну команду

В матче 35-го тура чемпионата Италии римский «Лацио» гостит в Специи, и матч между ними складывается весьма результативно - на данный момент команды забили друг другу шесть мячей. Один из них записал на свой счет Чиро Иммобиле - и он стал для бомбардира римского клуба 150-м за «Лацио» за все время выступлений в составе клуба в Серии А. Чиро стал десятым игроком, вошедшим в этот клуб.

Помимо него, в нем также такие звезды итальянского футбола, как Франческо Тотти (250 голов за «Рому»), Гуннар Нордаль (210 голов за «Милан») и Джузеппе Меацца (197 голов за «Интер»), Антонио ди Натале (191 гол за «Удинезе»), Алессандро Дель Пьеро (188 голов за «Ювентус»), Джампьеро Бониперти (178 голов за «Ювентус»), Джиджи Рива (156 голов за «Кальяри»), Габриэль Батистута (152 гола за «Фиорентину») и Курт Роланд Хамрин - 150 голов за «Фиорентину». И, разумеется, теперь и Иммобиле.

Следить за событиями матча можно по ссылке на онлайн-трансляцию.