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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью разгневан тем, что судьи «помогли» «Лацио» выиграть

02 Мая 2022 • 10:37 Комментировать
Специя
3:4
Лацио
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью обрушился с критикой на арбитров матча «Специя» - «Лацио». По словам португальца, гол, который принёс победу «Лацио» со счетом 4:3, был забит из офсайда.

«Я тренирую уже 22 года, и ничего не меняется. Двадцать лет назад вы могли выиграть матч, забив гол из офсайда, и вы все еще можете сделать это сегодня. Вчера команда выиграла матч, забив из «вне игры», - сказал Моуринью в интервью DAZN, намекая на гол «Лацио».

В свою очередь, «Рома» в минувшем туре сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 0:0. Это позволило «Лацио» догнать «Рому» в таблице Серии А. Оба клуба делят пятое место, потеряв шансы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью
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