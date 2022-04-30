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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» пропустил 3 мяча от «Специи», но вырвал победу

30 Апреля 2022 • 23:42 Комментировать
Специя
3:4
Лацио
окончен

Ведущий борьбу за пятое место в Серии А «Лацио» в 35-м туре гостил у «Специи». Римляне быстро пропустили, а на каждый свой гол получали такой же ответ. Только в середине второго тайма «орлы» снова сравняли счет, а свой перевес воплотили в победу лишь на 90-й минуте благодаря результативной попытке Франческо Ачерби - 4:3.

«Лацио» вырвался на пятое место, оставив позади «Рому» с «Фиорентиной».

Протокол игры  
Специя 3:4Лацио
(1:0) Амьен-Аду Кельвен9'   
  33'Иммобиле Чиро (1:1)
(2:1) Агудело Кевин35'   
  54'Проведель Иван (2:2)
(3:2) Христов Петко56'   
  68'Милинкович-Савич Сергей (3:3)
  90'Ачерби Франческо (3:4)
Проведель ИванАмьен-Аду Кельвен   64'Христов ПеткоНиколау ДимитрисРеца АркадиушМаджоре Джулио  82' (Бастони Симоне (  82') Кивёр ЯкубВерде Даниэле  78' (Антист Жанис (  78') Агудело Кевин  82' (Коваленко Виктор (  82'   90') Гьяси ЭммануэльМанай Рей   63'  89' (Сальседо Эдди (  89')
Запасные: Шер АймарЗовко ПетарБертола НиколоЗут ЙерунСтрелец ДавидФеррер СальвадорБурабия МехдиНгиамба Орельен
Стракоша ТомасЛаццари МануэльПатрик  86' (Луис Фелипе (  86') Ачерби ФранческоМарушич АдамМилинкович-Савич СергейКатальди Данило  90' (Лукас Лейва (  90') Башич Тома  59' (Альберто Луис (  59') Андерсон Фелипе  90' (Ромеро Лука (  90') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа   37'
Запасные: Рейна ПепеАкпа-Акпро Жан-ДаниэльАдамонис МарюсКабрал ЖованеРаду СтефанКаменович Димитрие
30 апреля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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Лацио Специя
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окончен Наполи 6:1 Сассуоло 1.45 4.80 6.40
окончен Кальяри 1:2 Верона 2.50 3.45 2.80
окончен Сампдория 1:0 Дженоа 2.70 3.10 2.80
окончен Специя 3:4 Лацио 6.50 4.30 1.52
01.05  13:30 Ювентус ... Венеция 1.22 6.60 14.00
01.05  16:00 Эмполи ... Торино 2.85 3.40 2.55
01.05  16:00 Милан ... Фиорентина 1.72 3.85 5.00
01.05  19:00 Удинезе ... Интер Милан 5.20 4.10 1.65
01.05  21:45 Рома ... Болонья 1.51 4.40 6.60
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