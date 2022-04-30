«Лацио» пропустил 3 мяча от «Специи», но вырвал победу

Ведущий борьбу за пятое место в Серии А «Лацио» в 35-м туре гостил у «Специи». Римляне быстро пропустили, а на каждый свой гол получали такой же ответ. Только в середине второго тайма «орлы» снова сравняли счет, а свой перевес воплотили в победу лишь на 90-й минуте благодаря результативной попытке Франческо Ачерби - 4:3.

«Лацио» вырвался на пятое место, оставив позади «Рому» с «Фиорентиной».