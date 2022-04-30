«Лацио» пропустил 3 мяча от «Специи», но вырвал победу

Ведущий борьбу за пятое место в Серии А «Лацио» в 35-м туре гостил у «Специи». Римляне быстро пропустили, а на каждый свой гол получали такой же ответ. Только в середине второго тайма «орлы» снова сравняли счет, а свой перевес воплотили в победу лишь на 90-й минуте благодаря результативной попытке Франческо Ачерби - 4:3.
«Лацио» вырвался на пятое место, оставив позади «Рому» с «Фиорентиной».
Протокол игры
|(1:0) Амьен-Аду Кельвен9'
|33'Иммобиле Чиро (1:1)
|(2:1) Агудело Кевин35'
|54'Проведель Иван (2:2)
|(3:2) Христов Петко56'
|68'Милинкович-Савич Сергей (3:3)
|90'Ачерби Франческо (3:4)
Проведель Иван•Амьен-Аду Кельвен • 64'Христов Петко•Николау Димитрис•Реца Аркадиуш•Маджоре Джулио 82' (Бастони Симоне ( 82') •Кивёр Якуб•Верде Даниэле 78' (Антист Жанис ( 78') •Агудело Кевин 82' (Коваленко Виктор ( 82' ) • 90'Гьяси Эммануэль•Манай Рей 63' 89' (Сальседо Эдди ( 89')
Стракоша Томас•Лаццари Мануэль•Патрик 86' (Луис Фелипе ( 86') •Ачерби Франческо•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило 90' (Лукас Лейва ( 90') •Башич Тома 59' (Альберто Луис ( 59') •Андерсон Фелипе 90' (Ромеро Лука ( 90') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа 37'
30 апреля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).