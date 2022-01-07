«Милан» заинтересовался шведским «наследником Ибрагимовича»

«Милан» заинтересован в приобретении 22-летнего Анела Ахмедходжича - центрального защитника «Мальмё» и сборной Боснии и Герцеговины. Как сообщает Calciomercato.it со ссылкой на слова отца игрока, интерес к родившемуся в Швеции боснийцу проявляют сразу несколько клубов, и «Милан» наиболее активен среди них.

Любопытно, что в составе «россонерри» уже есть футболист со схожей родословной веткой - Златан Ибрагимович также родился в Швеции в семье эмигрантов из Боснии, и также выступал в свое время за «Мальмё».

Правда, в отличие от Ибрагимовича, Ахмедходжич, хоть и выступал в молодежных шведских командах, в итоге выбрал сборную Боснии - и осенью прошлого года даже забил свой первый гол в ее составе, поразив ворота команды Украины.