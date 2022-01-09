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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Не считаю, что вылет из Лиги чемпионов поможет «Милану» в Серии А, хотелось бы оставаться в Европе»

09 Января 2022 • 17:19 Комментировать
Венеция
0:3
Милан
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги победного для команды матча против «Венеции» в рамках чемпионата Италии, а также поделился планами клуба на вторую половину сезона.

«Мы рассматриваем наши будущие выступления в 2022 году как подтверждение того, что мы превратились в конкурентоспособный коллектив. Но, есть разница между конкуренцией и победой, и надо преодолеть этот разрыв. Вылет из Лиги чемпионов поможет сконцентрироваться на Серии А? Мы бы предпочли остаться в Европе. «Интер» выдал невероятный отрезок в прошлом сезоне не потому, что они весной не принимали участие в еврокубках», - прокомментировал наставник в эфире Sky Sports.

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Милан Стефано Пиоли
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окончен Венеция 0:3 Милан 6.00 4.20 1.58
окончен Эмполи 1:5 Сассуоло 2.55 3.85 2.55
Идет 14 минута Наполи 0:0 Сампдория 1.33 5.30 10.00
Идет 15 минута Удинезе 0:0 Аталанта 6.60 4.70 1.45
09.01  20:30 Рома ... Ювентус 3.35 3.45 2.23
09.01  20:30 Дженоа ... Специя 2.10 3.35 3.75
09.01  22:45 Верона ... Салернитана 1.39 5.00 8.20
09.01  22:45 Интер Милан ... Лацио 1.40 4.90 8.20
10.01  19:00 Торино ... Фиорентина 3.05 3.35 2.40
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