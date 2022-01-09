Пиоли: «Не считаю, что вылет из Лиги чемпионов поможет «Милану» в Серии А, хотелось бы оставаться в Европе»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги победного для команды матча против «Венеции» в рамках чемпионата Италии, а также поделился планами клуба на вторую половину сезона.

«Мы рассматриваем наши будущие выступления в 2022 году как подтверждение того, что мы превратились в конкурентоспособный коллектив. Но, есть разница между конкуренцией и победой, и надо преодолеть этот разрыв. Вылет из Лиги чемпионов поможет сконцентрироваться на Серии А? Мы бы предпочли остаться в Европе. «Интер» выдал невероятный отрезок в прошлом сезоне не потому, что они весной не принимали участие в еврокубках», - прокомментировал наставник в эфире Sky Sports.