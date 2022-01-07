Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сакки нахваливает «Милан» Пиоли

07 Января 2022 • 21:51 Комментировать
Венеция
...
Милан
5.60 4.20 1.60
09.01 14:30

В последний раз «Милан» побеждал в чемпионате Италии в 2011 году, после чего последовал период спадов и разочарований. Но с приходом к рулю команды Стефано Пиоли дела наконец-то пошли в гору - сейчас «Милан» занимает второе место в чемпионате и радует своих поклонников неплохой игрой.

Доволен выступлениями клуба и легендарный Арриго Сакки, с именем которого связаны самые славные страницы в истории «Милана». Он нахваливает Пиоли:

 - Стефано создал команду и сделал это блестяще. Мне очень нравится нынешний «Милан» - компактный на поле, органичный. Пиоли прививает игрокам победную культуру. Я вижу сплоченный коллектив, и даже такой человек, как Ибрагимович, не нарушает игровую  гармонию, а действует командно, - заявил Сакки, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ВЕНЕЦИЯ МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Января
23:03 · Италия. Серия А
Легендарный «матрасник» может присоединиться к чемпионам Бразилии
22:53 · Англия. Премьер-лига
«Интер» предложил «Эвертону» бесплатно подписать Санчеса
22:42 · Италия. Серия А
«Милан» заинтересовался шведским «наследником Ибрагимовича»
21:51 · Италия. Серия А
Сакки нахваливает «Милан» Пиоли
21:08 · Италия. Серия А
28 голов в 20 матчах Серии А - так мало в 21 веке «Ювентус» ещё не забивал
20:44 · Италия. Серия А
Малиновский - лучший игрок «Аталанты» в декабре
20:36 · Италия. Серия А
Джеко выздоровел и готов вернуться в состав «Интера»
20:24 · Италия. Серия А
Кьеллини победил коронавирус
15:22 · Италия. Серия А
​Фанаты «Милана» ответили Моуринью
10:05 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» мог забить «Наполи» ещё несколько голов» 1
08:45 · Италия. Серия А
Шевченко отреагировал на информацию о переходе Миранчука в «Дженоа»
08:33 · Италия. Серия А
Кокорин забил два гола и сделал ассист в двустороннем матче «Фиорентины»
08:21 · Италия. Серия А
Моуринью: «Рад, что отказался от работы в «Милане»
00:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» с «Наполи» сильнейшего не определили 9
00:07 · Италия. Серия А
Как «Милан» не оставил шансов «Роме» - видео видео
Все новости
Рекомендуем