Сакки нахваливает «Милан» Пиоли

В последний раз «Милан» побеждал в чемпионате Италии в 2011 году, после чего последовал период спадов и разочарований. Но с приходом к рулю команды Стефано Пиоли дела наконец-то пошли в гору - сейчас «Милан» занимает второе место в чемпионате и радует своих поклонников неплохой игрой.

Доволен выступлениями клуба и легендарный Арриго Сакки, с именем которого связаны самые славные страницы в истории «Милана». Он нахваливает Пиоли:

- Стефано создал команду и сделал это блестяще. Мне очень нравится нынешний «Милан» - компактный на поле, органичный. Пиоли прививает игрокам победную культуру. Я вижу сплоченный коллектив, и даже такой человек, как Ибрагимович, не нарушает игровую гармонию, а действует командно, - заявил Сакки, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.