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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Альвареса встретился с представителями «Милана» и «Интера»

07 Января 2022 • 23:43 Комментировать
Венеция
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Милан
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09.01 14:30

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес в ближайшее время может переехать в Серию А. Согласно Football Italia, агент игрока уже встретился с представителями «Милана» и «Интера» для того, чтобы обсудить потенциальный переход.

21-летний форвард считается одним из самых перспективных у себя на родине в Аргентине. В этом сезоне Альварес наколотил целых 18 голов в 21 матче чемпионата. В его контракте прописана сумма отступных в 20 миллионов евро.

Отметим, что «Милан» и «Интер» – не единственные клубы, которые заинтересованы в услугах аргентинца. Альварес также является одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед», однако англичане пока не предпринимали конкретных действий.

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Интер Милан Милан Ривер Плейт
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