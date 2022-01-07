Агент Альвареса встретился с представителями «Милана» и «Интера»

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес в ближайшее время может переехать в Серию А. Согласно Football Italia, агент игрока уже встретился с представителями «Милана» и «Интера» для того, чтобы обсудить потенциальный переход.

21-летний форвард считается одним из самых перспективных у себя на родине в Аргентине. В этом сезоне Альварес наколотил целых 18 голов в 21 матче чемпионата. В его контракте прописана сумма отступных в 20 миллионов евро.

Отметим, что «Милан» и «Интер» – не единственные клубы, которые заинтересованы в услугах аргентинца. Альварес также является одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед», однако англичане пока не предпринимали конкретных действий.