«Милан» вернул лидерство, разгромив «Венецию»

В чемпионате Италии стартовал 21-й тур, который принёс смену лидера. «Милан» гостил у «Венеции» и очень легко победил со счётом 3:0. Златан Ибрагимович забил уже на третьей минуте, после чего Рафаэл Леау оформил дубль. К тому же у «Венеции» на 58-й минуте случилось удаление Михаэля Свободы.
«Милан» вышел на чистое первое место, правда, провел на два матча больше, чем «Интер».
Протокол игры
|3' Ибрагимович Златан (0:1)
|48' Тео Эрнандес (0:2)
|59' Тео Эрнандес (0:3)
Ромеро Серхио • Маццокки Паскуале • Свобода Михаэль • 58'Чеккарони Пьетро • 56'Хапс Ридгесиано • Кюизанс Микаэль 60' ( Джонсон Деннис ( 60') • Ампаду Этан • Бузио Джанлука 79' ( Фьордилино Антонио ( 79') • Араму Маттиа 60' ( Чрнигой Домен ( 60') • Анри Тома 60' ( Кийине Софиан ( 60') • Окереке Давид 89' ( Бьярксон Бьярки Стейнн ( 89')
Запасные: Модоло Марко • Леццерини Лука • Сигурдссон Арнор • Перец Дор • Форте Франческо • Молинаро Кристиан • Шнегг Давид
Меньян Майк • Флоренци Алессандро 88' ( Станга Лука ( 88') • Калюлю Пьер • Габбия Маттео • 37'Тео Эрнандес • Тонали Сандро • 73'Бакайоко Тьемуэ • Салемакерс Алексис 5' 46' ( Мессьяс Жуниор ( 46') • Диас Браим 73' ( Мальдини Даниэль ( 73') • Леау Рафаэл 62' ( Ребич Анте ( 62') • Ибрагимович Златан 74' ( Жиру Оливье ( 74')
Запасные: Конти Андреа • Крунич Раде • Миранте Антонио
09 января. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
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