«Милан» вернул лидерство, разгромив «Венецию»

В чемпионате Италии стартовал 21-й тур, который принёс смену лидера. «Милан» гостил у «Венеции» и очень легко победил со счётом 3:0. Златан Ибрагимович забил уже на третьей минуте, после чего Рафаэл Леау оформил дубль. К тому же у «Венеции» на 58-й минуте случилось удаление Михаэля Свободы.

«Милан» вышел на чистое первое место, правда, провел на два матча больше, чем «Интер».