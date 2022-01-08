Наученный горьким опытом «Милан» пытается переподписать лидеров

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил Calciomercato.com, что клуб работает над новыми контрактами ведущих футболистов команды. Речь идёт об Исмаэле Бенассере, Тео Эрнандесе и Рафаэле Леау. Контракты футболистов рассчитаны до лета 2024 года.

Миланский клуб решил заранее предотвратить уход ведущих футболистов, основываясь на горьком опыте с продлением контрактов Франка Кесси, Джанлуиджи Доннаруммы и Хакана Чалханоглу.

Тренер «Милана» Стефано Пиоли также ожидает скорейшего соглашения с лидерами клуба. Интерес к Беннассеру, Леау и Эрнандесу проявляют «ПСЖ» и «Челси».