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Чемпионат Италии. Серия А

Наученный горьким опытом «Милан» пытается переподписать лидеров

08 Января 2022 • 20:34 Комментировать
Венеция
...
Милан
5.70 4.05 1.63
Через 15 ч. 51 мин.

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил Calciomercato.com, что клуб работает над новыми контрактами ведущих футболистов команды. Речь идёт об Исмаэле Бенассере, Тео Эрнандесе и Рафаэле Леау. Контракты футболистов рассчитаны до лета 2024 года.

Миланский клуб решил заранее предотвратить уход ведущих футболистов, основываясь на горьком опыте с продлением контрактов Франка Кесси, Джанлуиджи Доннаруммы и Хакана Чалханоглу.

Тренер «Милана» Стефано Пиоли также ожидает скорейшего  соглашения с лидерами клуба. Интерес к Беннассеру, Леау и Эрнандесу проявляют «ПСЖ» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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