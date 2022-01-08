Ибрагимович пояснил, почему стал часто промахиваться с пенальти

17 октября 2020, «Интер» - «Милан» 1:2 - промах

26 октября 2020, «Милан» - «Рома» 3:3 - гол

29 октября 2020, «Милан» - «Спарта» Прага 3:0 - промах

8 ноября 2020, «Милан» - «Верона» 2:2 - промах

18 января 2021, «Кальяри» - «Милан» 0:2 - гол

30 января 2021, «Болонья» - «Милан» 1:2 - промах

6 января 2022, «Милан» - «Рома» 3:1 - промах

Это личная серия пенальти Злата Ибрагимовича - пять промахов в семи последних попытках. Год назад он даже уступил право исполнения одиннадцатиметровых Франку Кесси, но тот отбыл на Кубок Африки, и швед решил снова попробовать забить с пенальти - и снова не смог.

- Раньше я всегда отлично забивал с пенальти. Потом, в начале сезона, начал ошибаться, и в голове что-то переключилось. Не совсем понимаю, что именно. Клик, знаете такое? Ты подходишь к точке, настроен, уверен в себе, но прямо перед ударом что-то случается, уверенность куда-то исчезает, и ты меняешь свои намерения прямо перед ударом. Раньше со мной такого не было. Я не знаю, как бороться с этим. Сказал Франку Кесси «бей ты». И Кесси неплохо справляется - не так и важно, кто именно забивает, важно, чтобы команда забивала. Не знаю, как избавиться от этого неудобного чувства. Может, другой клик? Сейчас для меня пенальти - это не вызов вратарю, а вызов самому себе, - откровенничает Ибрагимович в своей последней книге «Адреналин», отрывок которой приводит La Gazzetta Dello Sport.