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Чемпионат Италии. Серия А

Голы Мораты и Куадрадо позволили «Ювентусу» переиграть «Болонью»

18 Декабря 2021 • 22:00 Комментировать (6)
Болонья
0:2
Ювентус
окончен

Быстрый гол помог «Ювентусу» набрать три очка в гостях у «Болоньи» в рамках 18-го тура Серии А. В начале игры Федерико Бернардески доставил мяч к вратарской, откуда Альваро Мората его вколотил в сетку. У соперника было несколько моментов, но отыграться не удалось. В середине второго тайма Хуан Куадрадо удвоил счет.

Победа «Ювентуса» со счетом 2:0 позволила туринцам настичь «Рому» на пятом месте.

Протокол игры  
Болонья 0:2 Ювентус
    6' Мората Альваро (0:1)
    69' Куадрадо Хуан (0:2)
Скорупски Лукаш Сумаоро Адама Медель Гари Теате Артур Де Сильвестри Лоренцо   46' (Ольсен Сков Андреас (   46') Домингес Николас   29' Сванберг Маттиас   80' (Виньято Эмануэль (   80') Хики Аарон   85' (Виола Николас (   85') Сориано Роберто   85' (Сантандер Федерико (   85') Барроу Муса   79' (Сансоне Никола (   79') Арнаутович Марко
Запасные: Бинкс Луис Барди Франческо Орсолини Риккардо Бонифаци Кевин Ван Хойдонк Сидней Дейкс Митчелл М'Байе Ибрахим
Щесны Войцех Куадрадо Хуан Бонуччи Леонардо Де Лихт Маттайс Пеллегрини Лука   61' (Алекс Сандро (   61') Маккенни Уэстон   29'   71' (Кулушевски Деян (   71') Мело Артур   61' (Локателли Мануэль (   61') Рабио Адриен Бернардески Федерико Мората Альваро   85' (Жорже Кайо (   85') Кин Мойзе   71' (Бентанкур Родриго (   71')
Запасные: Ругани Даниэле Пинсольо Карло Де Шильо Маттиа Перин Маттиа Соуле Матиас Де Винтер Кони
18 декабря. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус Альваро Мората Хуан Куадрадо
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
sagittarius
18 Декабря 2021 в 23:47
В этот раз сыграли на троечку, что уже какой-то прогресс. Болонья впереди весьма опасна, но защита там не ахти, могли и больше положить. Впрочем, учитывая кадровые потери Юве - и так сойдёт, забили/не пропустили, не стоит быть слишком привередливым в данной ситуации.
ЮвиК
18 Декабря 2021 в 22:04
Видел только туман. Выйграли и ладно, даже природа не решилась этот ватокат показывать зрителям. Фарца Юве.
Ale10JUFC
18 Декабря 2021 в 22:12
Я так понял это фаны болонцев жгли фаеры и задымляли все поле. Думаю если это фаеры ,то Болонью стоит наказать за это. Не дали нормально посмотреть игру.
ЮвиК
18 Декабря 2021 в 22:31
Не знаю, я начало не смотрел, может и фаеры, но это не большой стадион дым бы рассеялся, а если уж столько фаеров зажгли то камера бы хоть раз показала..
Ale10JUFC
18 Декабря 2021 в 23:06
В начале трансляции комментатор говорил ,что на Далль Арра можно жечь фаеры , и сейчас вот дыма много но он скоро рассеится ,но не хрена весь матч ,иногда чуть меньше иногда чуть больше .
Алексей Антоненко
18 Декабря 2021 в 23:04

это туман, у нас новость была же с фото :-)

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окончен Аталанта 1:4 Рома 1.73 4.30 4.20
окончен Болонья 0:2 Ювентус 4.05 3.80 1.85
Идет 74 минута Кальяри 0:4 Удинезе 3.00 3.30 2.40
19.12  14:30 Фиорентина ... Сассуоло 1.85 3.80 4.05
19.12  17:00 Специя ... Эмполи 2.40 3.55 2.85
19.12  20:00 Сампдория ... Венеция 1.80 3.75 4.35
19.12  20:00 Торино ... Верона 2.25 3.35 3.25
19.12  22:45 Милан ... Наполи 2.33 3.40 3.05
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