Голы Мораты и Куадрадо позволили «Ювентусу» переиграть «Болонью»

Быстрый гол помог «Ювентусу» набрать три очка в гостях у «Болоньи» в рамках 18-го тура Серии А. В начале игры Федерико Бернардески доставил мяч к вратарской, откуда Альваро Мората его вколотил в сетку. У соперника было несколько моментов, но отыграться не удалось. В середине второго тайма Хуан Куадрадо удвоил счет.
Победа «Ювентуса» со счетом 2:0 позволила туринцам настичь «Рому» на пятом месте.
Протокол игры
|6' Мората Альваро (0:1)
|69' Куадрадо Хуан (0:2)
Скорупски Лукаш • Сумаоро Адама • Медель Гари • Теате Артур • Де Сильвестри Лоренцо 46' ( Ольсен Сков Андреас ( 46') • Домингес Николас • 29'Сванберг Маттиас 80' ( Виньято Эмануэль ( 80') • Хики Аарон 85' ( Виола Николас ( 85') • Сориано Роберто 85' ( Сантандер Федерико ( 85') • Барроу Муса 79' ( Сансоне Никола ( 79') • Арнаутович Марко
Запасные: Бинкс Луис • Барди Франческо • Орсолини Риккардо • Бонифаци Кевин • Ван Хойдонк Сидней • Дейкс Митчелл • М'Байе Ибрахим
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • Бонуччи Леонардо • Де Лихт Маттайс • Пеллегрини Лука 61' ( Алекс Сандро ( 61') • Маккенни Уэстон 29' 71' ( Кулушевски Деян ( 71') • Мело Артур 61' ( Локателли Мануэль ( 61') • Рабио Адриен • Бернардески Федерико • Мората Альваро 85' ( Жорже Кайо ( 85') • Кин Мойзе 71' ( Бентанкур Родриго ( 71')
Запасные: Ругани Даниэле • Пинсольо Карло • Де Шильо Маттиа • Перин Маттиа • Соуле Матиас • Де Винтер Кони
18 декабря. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
это туман, у нас новость была же с фото :-)
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