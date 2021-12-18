Голы Мораты и Куадрадо позволили «Ювентусу» переиграть «Болонью»

Быстрый гол помог «Ювентусу» набрать три очка в гостях у «Болоньи» в рамках 18-го тура Серии А. В начале игры Федерико Бернардески доставил мяч к вратарской, откуда Альваро Мората его вколотил в сетку. У соперника было несколько моментов, но отыграться не удалось. В середине второго тайма Хуан Куадрадо удвоил счет.

Победа «Ювентуса» со счетом 2:0 позволила туринцам настичь «Рому» на пятом месте.