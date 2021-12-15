На днях появлялась информация, что в услугах выставленного на трансфер полузащитника «Ювентуса» Артура Мело заинтересован «ПСЖ». Однако, сами туринцы предложили оформить сделку еще трем других клубам Европы.

Речь идет о «Севилье», «Роме» и «Арсенале», у которых появилась возможность взять бразильского хавбека в аренду. Как сообщает журналист Николо Скира, единственным препятствием могут стать требования Артура по зарплате, так как «Ювентус» не намерен в течение следующих шести месяцев выплачивать ему оклад в размере трех миллионов евро за указанный период.

Также отмечается, что на футболиста совершенно не рассчитывает главный тренер Массимилиано Аллегри.