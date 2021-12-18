В одном из субботних матчей чемпионата Италии должны сыграть «Болонья» и «Ювентус». Незадолго до старта поединка поле стадиона «Ренато Далл’Ара» окутал густой туман. Соответствующую фотографию на своей странице в «Твиттере» опубликовал журналист Давиде Бернарди.

Если за оставшийся час туман не рассеется, то нельзя исключать варианта с переносом матча.

«Болонья» и «Ювентус» должны услышать стартовый свисток арбитра в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:00. Не пропустите текстовую трансляцию этого матча итальянской Серии А на страницах портала LiveResult.