​Аллегри: «Ювентус» претендует на четвёртое место»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после гостевой победы над «Болоньей» со счётом 2:0 в матче чемпионата Италии.

«У нас отличная команда, и мы будем полагаться на этих игроков до конца сезона. Конечно, мы можем стать сильнее тактически, технически и в плане результатов.

Сегодняшний результат позволяет нам претендовать на четвёртое место, но нам не нужно ослаблять бдительность. Нам предстоит долгий путь с множеством молодых и неопытных игроков. Мы с самого начала знали, что финишировать в топ-4 будет сложно, не говоря уже о борьбе за Скудетто», - сказал Аллегри DAZN.