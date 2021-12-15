«Ювентус» тратит на зарплаты игроков по миллиону евро каждые два часа

«Ювентус» оказался в центре потенциального финансового скандала. Итальянская прокуратура изучает детали трансфера Криштиану Роналду и другие нюансы деятельности клуба, подозревая его в отмывании денег. Масштаб проблемы такой, что «старую синьору» могут снять с Серии А и еврокубков.

Что касается трат клуба за зарплаты футболистов, то суммы впечатляют. Каждый час «Ювентус» тратит 477 000 евро на своих игроков, это 3,35 млн евро ежедневно, 14,5 млн евро ежемесячно и 174 миллиона в год. При этом в команде 7 или больше футболистов с зарплатой в более чем 10 млн евро до уплаты налогов. Такие цифры приводит La Gazzetta dello Sport.