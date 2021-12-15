Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» тратит на зарплаты игроков по миллиону евро каждые два часа

15 Декабря 2021 • 19:34 Комментировать (2)
Болонья
...
Ювентус
4.05 3.80 1.85
18.12 20:00

«Ювентус» оказался в центре потенциального финансового скандала. Итальянская прокуратура изучает детали трансфера Криштиану Роналду и другие нюансы деятельности клуба, подозревая его в отмывании денег. Масштаб проблемы такой, что «старую синьору» могут снять с Серии А и еврокубков.

Что касается трат клуба за зарплаты футболистов, то суммы впечатляют. Каждый час «Ювентус» тратит 477 000 евро на своих игроков, это 3,35 млн евро ежедневно, 14,5 млн евро ежемесячно и 174 миллиона в год. При этом в команде 7 или больше футболистов с зарплатой в более чем 10 млн евро до уплаты налогов. Такие цифры приводит La Gazzetta dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БОЛОНЬЯ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
BESTJuventus21
15 Декабря 2021 в 20:03
хватит назначать редакторами тик токеров 14 летних.
BESTJuventus21
15 Декабря 2021 в 20:03
у вас серьезные проблемы с математикой.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
19:34 · Италия. Серия А
«Ювентус» тратит на зарплаты игроков по миллиону евро каждые два часа 2
19:15 · Италия. Серия А
Таможня Неаполя оштрафовала Маноласа
17:50 · Италия. Серия А
«Рома» отменила рождественский ужин
16:24 · Италия. Кубок
Кокорин впервые сыграет за «Фиорентину» в стартовом составе 1
16:16 · Италия. Серия А
Серия А в январе может потерять одного участника 1
13:21 · Италия. Кубок
Кокорин попал на афишу матча «Фиорентины» в Кубке Италии 6 фото
09:34 · Италия. Серия А
«Лацио» предложит новый контракт Сарри
09:24 · Италия. Серия А
Моуринью нацелился на игрока «Барселоны», попавшего в немилость Хави
09:14 · Италия. Серия А
Эриксен близок к уходу из «Интера» 1
08:18 · Италия. Кубок
Шевченко прокомментировал первую победу в «Дженоа»
14 Декабря
19:51 · Италия. Серия А
​Дибала рассказал, что попросит у Деда Мороза
17:44 · Италия. Серия А
​Моуринью пообещал подарить куртку фанату, перенесшему остановку сердца на матче
17:33 · Италия. Кубок
​Журналист из Италии: Если Кокорин выйдет вместо Влаховича, выключу телевизор
16:46 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Мы будто команда убийц»
16:40 · Италия. Серия А
​«Ювентус» не накажут в рамках дела с экзаменом Суареса
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: