Де Лихт рассказал, что иногда его злит на поле

В субботу «Ювентус» обыграл на выезде «Болонью» со счётом 2:0. Очень качественный матч провёл защитник Маттайс де Лихт, который действовал в связке с опытным Леонардо Бонуччи. После игры голландец дал комментарий.

«Мы играли зрело, хотя мы можем многое улучшить в том, что касается начала атак. У «Болоньи» сегодня не было много явных моментов, но нам нужно улучшить атакующий подход.

Я кричал на своих партнёров? Я всегда хочу побеждать и делаю для этого всё возможное. Иногда я злюсь, когда вижу игроков с неправильным менталитетом. Это меня злит. Ты можешь ошибиться, но твой менталитет не может колебаться», - сказал ди Лихт DAZN.