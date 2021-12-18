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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лихт рассказал, что иногда его злит на поле

18 Декабря 2021 • 22:34 Комментировать
Болонья
0:2
Ювентус
окончен

В субботу «Ювентус» обыграл на выезде «Болонью» со счётом 2:0. Очень качественный матч провёл защитник Маттайс де Лихт, который действовал в связке с опытным Леонардо Бонуччи. После игры голландец дал комментарий.

«Мы играли зрело, хотя мы можем многое улучшить в том, что касается начала атак. У «Болоньи» сегодня не было много явных моментов, но нам нужно улучшить атакующий подход.

Я кричал на своих партнёров? Я всегда хочу побеждать и делаю для этого всё возможное. Иногда я злюсь, когда вижу игроков с неправильным менталитетом. Это меня злит. Ты можешь ошибиться, но твой менталитет не может колебаться», - сказал ди Лихт DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттайс де Лихт
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окончен Аталанта 1:4 Рома 1.73 4.30 4.20
окончен Болонья 0:2 Ювентус 4.05 3.80 1.85
Идет 74 минута Кальяри 0:4 Удинезе 3.00 3.30 2.40
19.12  14:30 Фиорентина ... Сассуоло 1.85 3.80 4.05
19.12  17:00 Специя ... Эмполи 2.40 3.55 2.85
19.12  20:00 Торино ... Верона 2.25 3.35 3.25
19.12  20:00 Сампдория ... Венеция 1.80 3.75 4.35
19.12  22:45 Милан ... Наполи 2.33 3.40 3.05
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