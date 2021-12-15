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Чемпионат Италии. Серия А

Рэмзи не намерен покидать «Ювентус», пока ему не выплатят 7 миллионов евро

15 Декабря 2021 • 23:45 Комментировать
Болонья
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Ювентус
4.05 3.80 1.85
18.12 20:00

По всей видимости, «Ювентусу» будет не так легко избавиться от полузащитника Аарона Рэмзи. Пару недель назад итальянская пресса писала, что стороны договорились об обоюдном расторжении контракта, но футболист решил выставить свои условия.

По информации издания TuttoJuve, валлиец требует у клуба семь миллионов евро за согласие на трансфер в январе – эта сумма равна его годовому окладу в Турине. Напомним, что 30-летнего игрока активно сватали обратно в английскую Премьер-лигу.

Рэмзи не пользуется доверием у главного тренера Массимилиано Аллегри, поэтому его потенциальное будущее в составе «Ювентуса» выглядит крайне бесперспективным. В текущем сезоне хавбек принял участие лишь в пяти матчах команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Рэмзи
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БОЛОНЬЯ ЮВЕНТУС
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