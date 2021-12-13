Как стало известно итальянским СМИ, «Ювентус» в январе готовится устроить масштабную распродажу. Согласно различным данным, главный тренер Массимилиано Аллегри недоволен футболистами центральной линии, поэтому хотел бы видеть в составе новых исполнителей.

Чтобы позволить себе трансферы, туринцам необходимо расстаться с некоторыми игроками – это поможет разгрузить зарплатную ведомость. Таким образом, клуб наверняка расторгнет контракт с Аароном Рэмзи, а также выставит на продажу двух других хавбеков – Уэстона Маккенни и Артура Мело. Об этом на своих страницах поделилось издание Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что американец может перебраться в АПЛ, а вот в бразильце заинтересован «Милан».