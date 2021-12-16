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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» собирается переманить одного из футболистов «Ювентуса» к себе в качестве свободного агента

16 Декабря 2021 • 14:47 Комментировать
Болонья
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Ювентус
4.05 3.80 1.85
18.12 20:00

Полузащитник Федерико Бернардески до сих пор не согласовал с «Ювентусом» продление своего нынешнего контракта, срок действия которого истекает летом следующего года. Футболист не готов пойти на понижение зарплаты, а клуб не намерен платить ему больше четырех миллионов евро в год.

Как свидетельствует издание Diario, сложившейся ситуацией намерена воспользоваться «Барселона». Согласно источнику, каталонцы уже обсуждали с агентом игрока Федерико Пасторелло потенциальное сотрудничество.

Отмечается, что сам Бернардески не против попробовать свои силы в испанском чемпионате. 27-летний итальянец может договориться с «сине-гранатовыми» ближайшей зимой, заключив предварительное соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Бернардески
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БОЛОНЬЯ ЮВЕНТУС
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