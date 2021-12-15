Таможня Неаполя оштрафовала Маноласа

Защитник «Наполи» Костас Манолас получил штраф после проверки на таможне в международном аэропорту Неаполя. 30-летний футболист был наказан за то, что превысил разрешенную для вывоза сумму наличных денег в 20 000 евро, сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Манолас летел в Грецию, предположительно, по медицинским причинам. Он мог принять участие в игре с «Эмполи», но на поле не появился.

Маноласа преследуют неприятности по ходу текущего сезона - повреждение голеностопа, проблемы с ягодичным нервом и грипп. В Серии А он провел всего 4 матча, и этот инцидент в аэропорту точно не добавит ему авторитета в глазах наставника Лучано Спаллетти.