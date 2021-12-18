​Спаллетти: «Наполи» не хочет пользоваться проблемами других команд»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарий в преддверии матча Серии А против «Милана».

«Я ожидаю увидеть тот «Милан», который я видел в последние годы – с работой Пиоли, с подбором индивидуальностей, со способностью всегда оставаться в игре.

Мы не хотим пользоваться проблемами других команд – мы хотим играть против сильнейших. «Наполи» - команда, которая может играть против сильных команд. Чтобы показать свою силу, нам не нужно, чтобы кто-то становился слабее. Завтра у нас внутри должен быть Везувий, чтобы сделать то, что мы должны», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.