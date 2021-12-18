Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Спаллетти: «Наполи» не хочет пользоваться проблемами других команд»

18 Декабря 2021 • 18:43 Комментировать
Милан
...
Наполи
2.33 3.40 3.05
19.12 22:45

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарий в преддверии матча Серии А против «Милана».

«Я ожидаю увидеть тот «Милан», который я видел в последние годы – с работой Пиоли, с подбором индивидуальностей, со способностью всегда оставаться в игре.

Мы не хотим пользоваться проблемами других команд – мы хотим играть против сильнейших. «Наполи» - команда, которая может играть против сильных команд. Чтобы показать свою силу, нам не нужно, чтобы кто-то становился слабее. Завтра у нас внутри должен быть Везувий, чтобы сделать то, что мы должны», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аталанта 1:4 Рома 1.73 4.30 4.20
18.12  20:00 Болонья ... Ювентус 4.05 3.80 1.85
18.12  22:45 Кальяри ... Удинезе 3.00 3.30 2.40
19.12  14:30 Фиорентина ... Сассуоло 1.85 3.80 4.05
19.12  17:00 Специя ... Эмполи 2.40 3.55 2.85
19.12  20:00 Торино ... Верона 2.25 3.35 3.25
19.12  20:00 Сампдория ... Венеция 1.80 3.75 4.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Декабря
19:06 · Италия. Серия А
​Перед матчем «Болонья» - «Ювентус» поле окутал густой туман (фото) фото
18:56 · Италия. Серия А
«Аталанта» умудрилась разгромно проиграть «Роме»
18:51 · Италия. Серия А
​«Аталанта» повторила достижение «Интера», которое в Италии никому не покорялось 71 год
18:43 · Италия. Серия А
​Спаллетти: «Наполи» не хочет пользоваться проблемами других команд»
16:39 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Рома» - 1:4 (завершён)
16:36 · Италия. Серия А
Миранчук - в запасе «Аталанты» на матч с «Ромой»
15:23 · Германия. Бундеслига
Ибрагимович: «У Мбаппе элегантный стиль игры, а Холанн одержим голами»
15:15 · Италия. Серия А
Агент: «Эриксен продолжит играть на профессиональном уровне»
12:35 · Италия. Серия А
Итальянский журналист обрушился с критикой на Кокорина 3
10:26 · Италия. Серия А
Шевченко установил антирекорд в «Дженоа» 2
09:44 · Италия. Серия А
Шевченко прокомментировал очередное фиаско «Дженоа» 1
00:39 · Италия. Серия А
«Интер» забил 5 мячей в ворота «Салернитаны» 1
00:11 · Италия. Серия А
Как «Лацио» одолел «Дженоа» - видео видео
17 Декабря
23:56 · Италия. Серия А
Ачерби: «Слава богу, люди не знают, что происходит у нас в раздевалке»
23:49 · Италия. Серия А
«Интер» забил 100 мячей за год, это первый случай в Серии А за 71 год 1
Все новости
Рекомендуем