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Чемпионат Италии. Серия А

​Кафу назвал фаворита в борьбе за Скудетто

19 Декабря 2021 • 12:43 Комментировать
Милан
...
Наполи
2.33 3.40 3.05
Через 9 ч. 13 мин.

Известный в прошлом бразильский футболист Кафу высказался по поводу чемпионской гонки в Серии А.

«Милан» выбыл из Лиги чемпионов, но в Серии А они идут наверху и могут выиграть Скудетто. Считаю «Милан» фаворитом в чемпионской гонке», - цитирует Кафу Football Italia.

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли на четыре очка отстаёт от «Интера», проведя на одну игру меньше.

В воскресенье вечером «Милан» проведёт домашний матч Серии А против «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Милан Кафу
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МИЛАН НАПОЛИ
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19.12  20:00 Торино ... Верона 2.25 3.35 3.25
19.12  20:00 Сампдория ... Венеция 1.80 3.75 4.35
19.12  22:45 Милан ... Наполи 2.33 3.40 3.05
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