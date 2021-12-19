​Кафу назвал фаворита в борьбе за Скудетто

Известный в прошлом бразильский футболист Кафу высказался по поводу чемпионской гонки в Серии А.

«Милан» выбыл из Лиги чемпионов, но в Серии А они идут наверху и могут выиграть Скудетто. Считаю «Милан» фаворитом в чемпионской гонке», - цитирует Кафу Football Italia.

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли на четыре очка отстаёт от «Интера», проведя на одну игру меньше.

В воскресенье вечером «Милан» проведёт домашний матч Серии А против «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.