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«Он может стать как Фергюсон»: Капелло предвидит Ибрагимовичу карьеру тренера

12 Декабря 2021 • 22:29 Комментировать (1)
Милан
...
Наполи
2.33 3.40 3.05
19.12 22:45

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поприсутствовал на презентации новой книги Златана Ибрагимовича – совсем недавно нападающий «Милана» выпустил еще одно свое произведение под названием Adrenalina.

Во время конференции Капелло заявил, что швед в будущем может стать хорошим тренером. Для примера он сравнил Златана с Алексом Фергюсоном, одним из самых успешных наставников мира.

«Он может повторить путь Фергюсона. Они очень похожи. Грубо говоря, сэр Алекс не тренировал «Манчестер Юнайтед», но решал все остальное в команде. Почему Ибрагимович не может делать также? У него отличное понимание футбола и того, как нужно настраивать игроков», - цитирует Капелло MilanNews.

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Фабио Капелло Златан Ибрагимович
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МИЛАН НАПОЛИ
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