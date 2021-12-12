«Он может стать как Фергюсон»: Капелло предвидит Ибрагимовичу карьеру тренера

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поприсутствовал на презентации новой книги Златана Ибрагимовича – совсем недавно нападающий «Милана» выпустил еще одно свое произведение под названием Adrenalina.

Во время конференции Капелло заявил, что швед в будущем может стать хорошим тренером. Для примера он сравнил Златана с Алексом Фергюсоном, одним из самых успешных наставников мира.

«Он может повторить путь Фергюсона. Они очень похожи. Грубо говоря, сэр Алекс не тренировал «Манчестер Юнайтед», но решал все остальное в команде. Почему Ибрагимович не может делать также? У него отличное понимание футбола и того, как нужно настраивать игроков», - цитирует Капелло MilanNews.