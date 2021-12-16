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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Инсинье подтвердил, что игрок не продлит контракт с «Наполи»

16 Декабря 2021 • 16:11 Комментировать
Милан
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Наполи
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19.12 22:45

«Наполи» так и не удалось договориться с лидером команды Лоренцо Инсинье по поводу продления действующего соглашения. Об этом сообщил агент футболиста Винченцо Пизакане, подтвердив, что болельщики уже могут не рассчитывать на продолжение сотрудничества.

При этом, представитель Инсинье отказался комментировать процесс переговоров с другими командами. Он лишь только ответил, что нельзя исключать уход представителя сборной Италии в МЛС.

«Предложение «Торонто»? Это может быть одним из вариантов. Когда-то даже Алессандро дель Пьеро выступал в Америке. Мы будем рассматривать все предложения после второго января», - заявил Пизакане в интервью для CorSport, добавив, что сам Инсинье очень хотел остаться в Неаполе.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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МИЛАН НАПОЛИ
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