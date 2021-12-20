Стало известно, почему Тео Эрнандес не смог сыграть против «Наполи»

В заявке «Милана» на матч против «Наполи» не оказалось защитника Тео Эрнандеса, хотя футболист всю неделю проводил занятия в основной группе команды. Как оказалось, француз выпал из строя лишь за сутки до стартового свистка противостояния.

Журналист Даниэле Лонго у себя в «Твиттере» написал, что в субботу вечером Тео почувствовал себя плохо. У игрока поднялась температура, а врачи выявили у него симптомы гриппа. Несмотря на это, Эрнандес надеялся восстановиться к игре, но в день матча его самочувствие еще сильнее ухудшилось.

По состоянию на данную минуту проходят заключительные минуты встречи. Проследить за развитием событий можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.