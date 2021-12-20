Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти подвёл итоги матча «Милан» - «Наполи»

20 Декабря 2021 • 08:42 Комментировать
Милан
0:1
Наполи
окончен

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти пообщался с представителями СМИ после поединка против «Милана» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась победой неаполитанского коллектива со счетом 1:0.

«Меня порадовала игра команды. Мы не садились глубоко назад в концовке, чтобы отстоять победный счет. Команда имела шансы увеличить преимущество и победить со счетом 2:0. «Наполи» играл как великий клуб против сильного соперника. Я доволен командной работой, футболисты полностью выкладываются на благо «Наполи», - цитирует специалиста Football-Italia.

После 18 туров «Наполи» идет на втором месте в Серии А, а «Милан» занимает третью строчку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
08:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл усиление в «Милане»
08:42 · Италия. Серия А
Спаллетти подвёл итоги матча «Милан» - «Наполи»
00:40 · Италия. Серия А
«Наполи» выстоял под атаками «Милана» и с помощью ВАРа удержал победу 2
00:37 · Италия. Серия А
«Роме» интересны форвард «Атлетико» и полузащитник «Челси» слухи
00:22 · Италия. Серия А
Стало известно, почему Тео Эрнандес не смог сыграть против «Наполи»
00:01 · Италия. Серия А
Гендиректор «Интера»: «Думал, Индзаги будет сложнее в новой команде»
19 Декабря
22:45 · Италия. Серия А
Агент Эриксена: «Кристиану запрещено играть только в Италии»
22:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Наполи» - 0:1 (закончен)
22:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Буффона прокомментировал слухи о потенциальном переходе в «Спартак» 1
22:01 · Италия. Серия А
«Торино» в большинстве одолел «Верону», «Сампдория» едва не обыграла «Венецию»
19:51 · Италия. Серия А
В Италии предполагают, что «Аталанта» продаст Миранчука в один из клубов Серии А за 16 миллионов евро слухи
19:00 · Италия. Серия А
«Специя» и «Эмполи» забили по автоголу
18:44 · Россия. Премьер-лига
Кокорин и Мамаев так и не вернулись на топ-уровень после тюрьмы: Что с ними будет дальше
18:32 · Италия. Серия А
«Он готов к следующему шагу»: Райола намекнул на уход де Лихта из «Ювентуса» 3
16:45 · Италия. Серия А
​Влахович повторил достижение звёздного Роналду
Все новости
Рекомендуем