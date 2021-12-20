Спаллетти подвёл итоги матча «Милан» - «Наполи»

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти пообщался с представителями СМИ после поединка против «Милана» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась победой неаполитанского коллектива со счетом 1:0.

«Меня порадовала игра команды. Мы не садились глубоко назад в концовке, чтобы отстоять победный счет. Команда имела шансы увеличить преимущество и победить со счетом 2:0. «Наполи» играл как великий клуб против сильного соперника. Я доволен командной работой, футболисты полностью выкладываются на благо «Наполи», - цитирует специалиста Football-Italia.

После 18 туров «Наполи» идет на втором месте в Серии А, а «Милан» занимает третью строчку.