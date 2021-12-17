Экс-защитник «Интера» Марко Матерацци продолжает провоцировать бывшего партнёра Златана Ибрагимовича.

Швед ранее отмечал, что «Матерацци будет атаковать тебя сзади, чтобы причинить боль. У меня есть с ним незаконченное дело. Как-то я его достал в дерби. Он летел в меня, подняв ногу. Я отпрыгнул во избежание столкновения и в этот момент ударил его локтем в висок».

Итальянец на это ответил снимком трофеев за победы на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, которых нет у его оппонента.

В «Инстаграме» Calciatori Brutti появилось совместное фото этих игроков в «Интере». Матерацци тут же заменил лицо Ибрагимовича на Самюэля Это’о с комментарием, что была допущена ошибка, и команда сделала требл именно с камерунцем в составе.