Серия А в январе может потерять одного участника

Состав Серии А может претерпеть изменения уже в первые дни нового года. Дело в том, что «Салернитана», которая впервые за 22 года вышла в элиту итальянского футбола, до сих пор принадлежит Клаудио Лотито, у которого есть еще один представитель Серии А, «Лацио». По регламенту, это запрещено, также Лотито не может передать клуб родственникам вплоть до четвертого колена, сообщает ANSA.

Лотито должен был продать клуб еще летом, но получил отсрочку на полгода, передав «Салернитану» в траст. Покупателей на новичка Серии А до сих пор нет, и клуб, замыкающий таблицу чемпионата Италии, могут исключить из турнира в первые дни января.