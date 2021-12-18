«Интер» забил 5 мячей в ворота «Салернитаны»

Миланский «Интер» играл против «Салернитаны» в 18-м туре чемпионата Италии и достаточно легко набрал «дежурные» три очка. Иван Перишич и Дензел Дюмфрис сняли все вопросы по судьбе матча еще до перерыва, а затем забили Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес и Роберто Гальярдини.

«Интер» увеличил отрыв от второго места до четырех очков.