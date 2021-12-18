«Интер» забил 5 мячей в ворота «Салернитаны»

Миланский «Интер» играл против «Салернитаны» в 18-м туре чемпионата Италии и достаточно легко набрал «дежурные» три очка. Иван Перишич и Дензел Дюмфрис сняли все вопросы по судьбе матча еще до перерыва, а затем забили Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес и Роберто Гальярдини.
«Интер» увеличил отрыв от второго места до четырех очков.
Протокол игры
|11' Перишич Иван (0:1)
|33' Дюмфрис Дензел (0:2)
|52' Санчес Алексис (0:3)
|77' Мартинес Лаутаро (0:4)
|87' Гальярдини Роберто (0:5)
Фиорилло Винченцо • Дьомбер Норберт 53' 80' ( Цортеа Надир ( 80') • Богдан Лука • Гальоло Риккардо • Делли Карри Филиппо • Кастанос Григорис 61' ( Скьявоне Андреа ( 61') • Оби Джоэл • Кулибали Лассана • Раньери Лука 71' ( Ярошински Павел ( 71') • Рибери Франк 71' ( Гондо Седрик ( 71') • Сими Нванкво 61' ( Джурич Милан II ( 61')
Запасные: Гуерриери Гуидо • Ди Таккио Франческо • Белек Вид • Кечрида Вайди
Ханданович Самир • Д'Амброзио Данило • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро 56' ( Мартинес Лаутаро ( 56') • Дюмфрис Дензел • Барелла Николо 18' 56' ( Видаль Артуро ( 56') • Брозович Марсело 71' ( Гальярдини Роберто ( 71') • Чалханоглу Хакан • 76'Перишич Иван 78' ( Коларов Александар ( 78') • Санчес Алексис 56' ( Димарко Федерико ( 56') • Джеко Эдин
Запасные: Сенси Стефано • Весино Матиас • Шкриньяр Милан • Mattia Zanotti • Сатриано Мартин • Раноккия Андреа
17 декабря. Стадион "Аречи".
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