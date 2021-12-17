«Интер» забил 100 мячей за год, это первый случай в Серии А за 71 год

Победа после первого тайма над «Салернитаной» со счётом 2:0 позволила «Интеру» не только закрепиться на вершине турнирной онлайн-таблицы, но и обновить клубный рекорд по голам, забитым в Серии А за календарный год. Сегодня пал результат 1950 года (99 голов).

Примечательно, что «Интер» стал только четвертой итальянской командой и первой за 71 год, которая смогла добраться до этого показателя. «Милану» удавалось подобное в 1949 году (105) и 1950 (120), «Торино» - в 1947 (111) и 1948 (114), а «Ювентусу» - в 1933 (100).

Пятой командой в «клубе 100» может стать «Аталанта» из Бергамо, у которой 99 мячей за год и два матча в запасе.