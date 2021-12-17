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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» забил 100 мячей за год, это первый случай в Серии А за 71 год

17 Декабря 2021 • 23:49 Комментировать
Салернитана
0:5
Интер Милан
окончен

Победа после первого тайма над «Салернитаной» со счётом 2:0 позволила «Интеру» не только закрепиться на вершине турнирной онлайн-таблицы, но и обновить клубный рекорд по голам, забитым в Серии А за календарный год. Сегодня пал результат 1950 года (99 голов).

Примечательно, что «Интер» стал только четвертой итальянской командой и первой за 71 год, которая смогла добраться до этого показателя. «Милану» удавалось подобное в 1949 году (105) и 1950 (120), «Торино» - в 1947 (111) и 1948 (114), а «Ювентусу» - в 1933 (100).

Пятой командой в «клубе 100» может стать «Аталанта» из Бергамо, у которой 99 мячей за год и два матча в запасе.

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Интер Милан
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окончен Лацио 3:1 Дженоа 1.42 4.70 7.50
окончен Салернитана 0:5 Интер Милан 12.50 6.60 1.22
18.12  17:00 Аталанта ... Рома 1.73 4.30 4.20
18.12  20:00 Болонья ... Ювентус 4.05 3.80 1.85
18.12  22:45 Кальяри ... Удинезе 3.00 3.30 2.40
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