«Наполи» выстоял под атаками «Милана» и с помощью ВАРа удержал победу

Главный матч дня в Италии прошёл на «Сан-Сиро». «Милан» уже на пятой минуте пропустил мяч от «Наполи», после подачи углового особо не мешали Эльифу Элмасу пробить головой. В первом тайме у Златана Ибрагимовича и Алессандро Флоренци были шансы, но мяч не шел в створ. После перерыва Давид Оспина начал вступать в игру и спасать гостей, а Мессьяс едва не поразил девятку - промах. И все же на 90 минуте «Милан» использовал свой шанс, Франк Кесси после рикошета вколотил мяч в сетку - 1:1. Но дикую радость «россонери» омрачила решение судей, которые усмотрели вне игры у Оливье Жиру, который мяча не касался, а вовсе лежал на поле.
В итоге 1:0, и «Наполи» настиг «Милан» на втором месте.
Протокол игры
|5' Элмас Эльиф (0:1)
Меньян Майк • Флоренци Алессандро 86' ( Калюлю Пьер ( 86') • Томори Фикайо • Романьоли Алессио • Балло-Туре Фоде • Тонали Сандро 78' ( Беннасер Исмаэль ( 78') • Кесси Франк • Мессьяс Жуниор 78' ( Кастильехо Самуэль ( 78') • Диас Браим 63' ( Жиру Оливье ( 63') • Крунич Раде 63' ( Салемакерс Алексис ( 63') • Ибрагимович Златан
Запасные: Бакайоко Тьемуэ • Габбия Маттео • Мальдини Даниэль • Татарушану Чиприан • Миранте Антонио
Оспина Давид • Малку Кевин • 67'Ррахмани Амир • Жуан Жезус • Ди Лоренцо Джованни • 33'Замбо-Ангисса Андре-Франк • Демме Диего 54' ( Лоботка Станислав ( 54') • Лосано Ирвинг 77' ( Политано Маттео ( 77') • Зелиньски Пётр 78' ( Уна Адам ( 78') • Элмас Эльиф 86' ( Гулам Фаузи ( 86') • Петанья Андреа 78' ( Мертенс Дрис ( 78')
Запасные: Марфелла Давиде • Мерет Алекс • Дзаноли Алессандро
19 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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