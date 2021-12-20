«Наполи» выстоял под атаками «Милана» и с помощью ВАРа удержал победу

Главный матч дня в Италии прошёл на «Сан-Сиро». «Милан» уже на пятой минуте пропустил мяч от «Наполи», после подачи углового особо не мешали Эльифу Элмасу пробить головой. В первом тайме у Златана Ибрагимовича и Алессандро Флоренци были шансы, но мяч не шел в створ. После перерыва Давид Оспина начал вступать в игру и спасать гостей, а Мессьяс едва не поразил девятку - промах. И все же на 90 минуте «Милан» использовал свой шанс, Франк Кесси после рикошета вколотил мяч в сетку - 1:1. Но дикую радость «россонери» омрачила решение судей, которые усмотрели вне игры у Оливье Жиру, который мяча не касался, а вовсе лежал на поле.

В итоге 1:0, и «Наполи» настиг «Милан» на втором месте.