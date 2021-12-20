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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» выстоял под атаками «Милана» и с помощью ВАРа удержал победу

20 Декабря 2021 • 00:40 Комментировать (1)
Милан
0:1
Наполи
окончен

Главный матч дня в Италии прошёл на «Сан-Сиро». «Милан» уже на пятой минуте пропустил мяч от «Наполи», после подачи углового особо не мешали Эльифу Элмасу пробить головой. В первом тайме у Златана Ибрагимовича и Алессандро Флоренци были шансы, но мяч не шел в створ. После перерыва Давид Оспина начал вступать в игру и спасать гостей, а Мессьяс едва не поразил девятку - промах. И все же на 90 минуте «Милан» использовал свой шанс, Франк Кесси после рикошета вколотил мяч в сетку - 1:1. Но дикую радость «россонери» омрачила решение судей, которые усмотрели вне игры у Оливье Жиру, который мяча не касался, а вовсе лежал на поле.

В итоге 1:0, и «Наполи» настиг «Милан» на втором месте.

Протокол игры  
Милан 0:1 Наполи
    5' Элмас Эльиф (0:1)
Меньян Майк Флоренци Алессандро   86' (Калюлю Пьер (   86') Томори Фикайо Романьоли Алессио Балло-Туре Фоде Тонали Сандро   78' (Беннасер Исмаэль (   78') Кесси Франк Мессьяс Жуниор   78' (Кастильехо Самуэль (   78') Диас Браим   63' (Жиру Оливье (   63') Крунич Раде   63' (Салемакерс Алексис (   63') Ибрагимович Златан
Запасные: Бакайоко Тьемуэ Габбия Маттео Мальдини Даниэль Татарушану Чиприан Миранте Антонио
Оспина Давид Малку Кевин   67' Ррахмани Амир Жуан Жезус Ди Лоренцо Джованни   33' Замбо-Ангисса Андре-Франк Демме Диего   54' (Лоботка Станислав (   54') Лосано Ирвинг   77' (Политано Маттео (   77') Зелиньски Пётр   78' (Уна Адам (   78') Элмас Эльиф   86' (Гулам Фаузи (   86') Петанья Андреа   78' (Мертенс Дрис (   78')
Запасные: Марфелла Давиде Мерет Алекс Дзаноли Алессандро
19 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Милан Наполи
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Комментарии (1)
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FORZAYOU
20 Декабря 2021 в 00:45
Оооочень круто Наполи мяч контролировали. УПитанный только выпадал из общей командной игры)
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окончен Торино 1:0 Верона 2.25 3.35 3.25
окончен Сампдория 1:1 Венеция 1.80 3.75 4.35
окончен Милан 0:1 Наполи 2.33 3.40 3.05
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