Смородская: «Жаль, что в Италии не любят Миранчука»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала первый гол Алексея Миранчука за «Аталанту» в сезоне. Она подчеркнула, что россиянин является достаточно талантливым, чтобы рассчитывать на большее количество игрового времени.

«Мне очень жаль, что в Италии его не любят и не ценят. «Аталанта» явно не подходит Алексею. Ему нужно срочно уходить оттуда», - приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Также экс-чиновница добавила, что считает Миранчука лучшим футболистом страны, сравнив его с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Добавим, что в январе экс-игрок «Локомотива» может отправиться в аренду в один из клубов Серии А.