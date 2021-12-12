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Чемпионат Италии. Серия А

​Миранчук попал в основной состав «Аталанты» впервые с сентября

12 Декабря 2021 • 16:55 Комментировать
Верона
1:0
Аталанта
3.75 3.85 1.90
1-й тайм

В воскресенье вечером «Аталанта» будет проводить гостевой матч чемпионата Италии против «Вероны». Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на футбольное поле с первых минут. Это первое его попадание в основу команды из Бергамо с 18 сентября.

Всего в сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл 9 матчей. В них россиянин отметился одной результативной передачей на партнёра. Ходят слухи, что из-за недостатка игровой практики Миранчук может уйти из «Аталанты» в январе.

Следить за матчем итальянской Серии А между «Вероной» и «Аталантой» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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ВЕРОНА АТАЛАНТА
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