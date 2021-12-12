​Миранчук попал в основной состав «Аталанты» впервые с сентября

В воскресенье вечером «Аталанта» будет проводить гостевой матч чемпионата Италии против «Вероны». Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на футбольное поле с первых минут. Это первое его попадание в основу команды из Бергамо с 18 сентября.

Всего в сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл 9 матчей. В них россиянин отметился одной результативной передачей на партнёра. Ходят слухи, что из-за недостатка игровой практики Миранчук может уйти из «Аталанты» в январе.

Следить за матчем итальянской Серии А между «Вероной» и «Аталантой» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.