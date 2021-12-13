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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» в матче с «Вероной»

13 Декабря 2021 • 08:54 Комментировать
Верона
1:2
Аталанта
окончен

Накануне состоялся поединок чемпионата Италии, в котором встречались «Аталанта» и «Верона». Бергамаски отпраздновали победу со счетом 2:1. Один из мячей в составе «Аталанты» забил россиянин Алексей Миранчук.

Аналитики портала Whoscored подвели итоги противостояния, выставив всем участникам матча оценки. Алексей был признан лучшим футболистом в составе гостей. Миранчук получил оценку 7,8.

Стоит отметить, что гол во вчерашнем поединке стал для россиянина дебютным в текущем розыгрыше Серии А.

Благодаря успеху подопечные Джан Пьеро Гасперини поднялись на третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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ВЕРОНА АТАЛАНТА
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