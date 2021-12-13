Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» в матче с «Вероной»

Накануне состоялся поединок чемпионата Италии, в котором встречались «Аталанта» и «Верона». Бергамаски отпраздновали победу со счетом 2:1. Один из мячей в составе «Аталанты» забил россиянин Алексей Миранчук.

Аналитики портала Whoscored подвели итоги противостояния, выставив всем участникам матча оценки. Алексей был признан лучшим футболистом в составе гостей. Миранчук получил оценку 7,8.

Стоит отметить, что гол во вчерашнем поединке стал для россиянина дебютным в текущем розыгрыше Серии А.

Благодаря успеху подопечные Джан Пьеро Гасперини поднялись на третье место в турнирной таблице.