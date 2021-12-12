«Нельзя так издеваться»: Первый тренер Миранчука обратился к Гасперини

Полузащитнику Алексею Миранчуку наконец-то удалось отметиться своим дебютным голом за «Аталанту» в текущем сезоне – россиянин огорчил «Верону», сравняв счет в первом тайме.

Первый тренер футболиста Александр Воронков прокомментировал локальный успех Миранчука. Он высказал свое недовольство по поводу того, как с игроком обращаются в Бергамо.

«Он по своему уровню играет точно на тайм, а его почти не выпускают. Гасперини прикалывается, что ли? Так нельзя издеваться», - отреагировал Воронков в разговоре со Sport24.

При этом специалист уточнил, что Миранчуку необходимо искать себе новую команду. По словам Воронкова, уже бессмысленно надеяться на изменения ситуации в «Аталанте».