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«Нельзя так издеваться»: Первый тренер Миранчука обратился к Гасперини

12 Декабря 2021 • 19:20 Комментировать
Верона
1:2
Аталанта
окончен

Полузащитнику Алексею Миранчуку наконец-то удалось отметиться своим дебютным голом за «Аталанту» в текущем сезоне – россиянин огорчил «Верону», сравняв счет в первом тайме.

Первый тренер футболиста Александр Воронков прокомментировал локальный успех Миранчука. Он высказал свое недовольство по поводу того, как с игроком обращаются в Бергамо.

«Он по своему уровню играет точно на тайм, а его почти не выпускают. Гасперини прикалывается, что ли? Так нельзя издеваться», - отреагировал Воронков в разговоре со Sport24.

При этом специалист уточнил, что Миранчуку необходимо искать себе новую команду. По словам Воронкова, уже бессмысленно надеяться на изменения ситуации в «Аталанте».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Александр Воронков
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ВЕРОНА АТАЛАНТА
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