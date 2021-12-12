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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини объяснил, почему Миранчук так мало играет

12 Декабря 2021 • 20:41 Комментировать
Верона
1:2
Аталанта
окончен

В воскресенье полузащитник Алексей Миранчук впервые за три месяца появился в стартовом составе «Аталанты», сходу сумев отметиться забитым мячом. После поединка с «Вероной» главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини оценил выступление российского футболиста, а также пояснил, почему предоставляет ему так мало шансов.

«Миранчук предпочитает выступать на той позиции, где у нас конкуренция. Там есть и Иличич, и Малиновский. Это является проблемой и недочетом нашей схемы. У нас достойный состав, поэтому стремимся, чтобы все игроки быстро адаптировались к ней», - цитирует Гасперини местное издание Calcio Atalanta.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук
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ВЕРОНА АТАЛАНТА
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