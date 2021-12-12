Гол Миранчука помог «Аталанте» переиграть «Верону»

В 17-м туре Серии А «Аталанта» гостила у «Вероны» и сумела продлить победную серию. Хозяева усилиями Джованни Симеоне открыли счет в середине первого тайма. Вышедший в старте Алексей Миранчук отметился долгожданным голом в ответ, а после перерыва Теун Коопмейнерс забил победный мяч - 2:1.

Команда из Бергамо догнала «Интер» и всего в двух очках от лидера.