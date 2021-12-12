Гол Миранчука помог «Аталанте» переиграть «Верону»

В 17-м туре Серии А «Аталанта» гостила у «Вероны» и сумела продлить победную серию. Хозяева усилиями Джованни Симеоне открыли счет в середине первого тайма. Вышедший в старте Алексей Миранчук отметился долгожданным голом в ответ, а после перерыва Теун Коопмейнерс забил победный мяч - 2:1.
Команда из Бергамо догнала «Интер» и всего в двух очках от лидера.
Протокол игры
|(1:0) Симеоне Джованни 22'
|37' Миранчук Алексей (1:1)
|62' Коопмейнерс Теун (1:2)
Монтипо Лоренцо • Казале Николо • Маньяни Джанджакомо 71' ( Шутало Бошко ( 71') • Чеккерини Федерико 42' 81' ( Канчельери Маттео ( 81') • Фараони Марко • Тамез Адриен • Илич Иван 59' ( Бесса Даниэль ( 59') • Лазович Дарко • Ласанья Кевин 59' ( Велозу Мигель ( 59') • Капрари Джанлука • 90'Симеоне Джованни
Запасные: Берарди Алессандро • Четин Мерт • Рюэгг Кевин • Коппола Диего • Пандур Ивор • Барак Антонин • Рагуза Антонио
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • Демирал Мерих • Джимсити Берат • Дзаппакоста Давиде 46' ( Хатебур Ханс ( 46') • Де Рон Мартен • Коопмейнерс Теун • Пеццелла Джузеппе 85' ( Паломино Хосе ( 85') • Миранчук Алексей 78' ( Пессина Маттео ( 78') • Пашалич Марио 56' ( Иличич Йосип ( 56') • Муриэль Луис 56' ( Сапата Дуван ( 56' ) 86'
Запасные: Спортьелло Марко • Пикколи Роберто • Меле Йоаким • Ловато Маттео • Фройлер Ремо • Росси Франческо
12 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).