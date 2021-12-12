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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Миранчука помог «Аталанте» переиграть «Верону»

12 Декабря 2021 • 19:10 Комментировать
Верона
1:2
Аталанта
окончен

В 17-м туре Серии А «Аталанта» гостила у «Вероны» и сумела продлить победную серию. Хозяева усилиями Джованни Симеоне открыли счет в середине первого тайма. Вышедший в старте Алексей Миранчук отметился долгожданным голом в ответ, а после перерыва Теун Коопмейнерс забил победный мяч - 2:1.

Команда из Бергамо догнала «Интер» и всего в двух очках от лидера.

Протокол игры  
Верона 1:2 Аталанта
(1:0) Симеоне Джованни 22'    
    37' Миранчук Алексей (1:1)
    62' Коопмейнерс Теун (1:2)
Монтипо Лоренцо Казале Николо Маньяни Джанджакомо   71' (Шутало Бошко (   71') Чеккерини Федерико   42'   81' (Канчельери Маттео (   81') Фараони Марко Тамез Адриен Илич Иван   59' (Бесса Даниэль (   59') Лазович Дарко Ласанья Кевин   59' (Велозу Мигель (   59') Капрари Джанлука   90' Симеоне Джованни
Запасные: Берарди Алессандро Четин Мерт Рюэгг Кевин Коппола Диего Пандур Ивор Барак Антонин Рагуза Антонио
Муссо Хуан Толой Рафаэл Демирал Мерих Джимсити Берат Дзаппакоста Давиде   46' (Хатебур Ханс (   46') Де Рон Мартен Коопмейнерс Теун Пеццелла Джузеппе   85' (Паломино Хосе (   85') Миранчук Алексей   78' (Пессина Маттео (   78') Пашалич Марио   56' (Иличич Йосип (   56') Муриэль Луис   56' (Сапата Дуван (   56'   86')
Запасные: Спортьелло Марко Пикколи Роберто Меле Йоаким Ловато Маттео Фройлер Ремо Росси Франческо
12 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Аталанта Алексей Миранчук
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ВЕРОНА АТАЛАНТА
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окончен Торино 2:1 Болонья
окончен Верона 1:2 Аталанта
Идет 23 минута Наполи 0:0 Эмполи
Идет 24 минута Сассуоло 0:1 Лацио
12.12  22:45 Интер Милан ... Кальяри
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