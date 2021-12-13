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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» отреагировала на гол Миранчука

13 Декабря 2021 • 08:09 Комментировать
Верона
1:2
Аталанта
окончен

Российский хавбек Алексей Миранчук наконец-то забил первый гол в нынешнем сезоне Серии А. Полузащитник отметился забитым мячом во встрече 17-го тура против «Вероны». Гол Алексея помог «Аталанте» одержать победу со счетом 2:1.

Пресс-служба бергамасков в инстаграм-аккаунте отреагировала на успешное действие россиянина: «Сладкий и заслуженный момент. Вперед, Алексей».

Стоит отметить, что Миранчук лишь во второй раз в сезоне попал в стартовый состав команды.

Ранее ходили слухи о возможном уходе россиянина в январское трансферное окно. Интерес к нему проявляли «Дженоа» и «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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ВЕРОНА АТАЛАНТА
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