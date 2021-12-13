«Аталанта» отреагировала на гол Миранчука

Российский хавбек Алексей Миранчук наконец-то забил первый гол в нынешнем сезоне Серии А. Полузащитник отметился забитым мячом во встрече 17-го тура против «Вероны». Гол Алексея помог «Аталанте» одержать победу со счетом 2:1.

Пресс-служба бергамасков в инстаграм-аккаунте отреагировала на успешное действие россиянина: «Сладкий и заслуженный момент. Вперед, Алексей».

Стоит отметить, что Миранчук лишь во второй раз в сезоне попал в стартовый состав команды.

Ранее ходили слухи о возможном уходе россиянина в январское трансферное окно. Интерес к нему проявляли «Дженоа» и «Торино».