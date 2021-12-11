Дом игрока «Аталанты» был ограблен во время матча с «Вильярреалом»

Дом нападающего «Аталанты» Луиса Муриэля был ограблен во время матча команды против «Вильярреала» в рамках Лиги чемпионов.

Сообщается, что были украдены все часы футболиста, а также большинство дорогостоящих вещей. Такой информацией поделилось местное издание Gazzetta dello Sport, отметив, что полиция уже начала расследование по этому делу. Пока известно, что вся семья Муриэля в то время присутствовала на стадионе в Бергамо.

Напомним, что поединок против испанцев был перенесен на другую дату из-за погодных условий, а «Аталанта» в самый решающий момент провалилась и отправилась во второй по престижности клубный турнир Европы.