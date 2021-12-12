Миранчук забил гол за «Аталанту» - он появился в старте впервые за три месяца

Алексей Миранчук впервые за последние 18 матчей попал в стартовый состав «Аталанты». Уже в первом тайме российский полузащитник взялся доказывать свою профпригодность тренерскому штабу, отличившись в воротах «Вероны».

На 37-й минуте футболист воспользовался передачей Джузеппе Пеццелы и сравнял счет в поединке. Это первый гол Миранчука в текущем сезоне, до этого ему удалось отметиться лишь одной результативной передачей в противостоянии с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов.

Напомним, что сейчас активно ходят слухи о возможном уходе россиянина из команды.

К слову, проследить за тем, удастся ли Миранчуку забить еще, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция встречи.