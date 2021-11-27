Следующим летом нападающему «Фиорентины» Душану Влаховичу предстоит нелегкий выбор – в очередь за футболистом выстроились уже более десятка топ-клубов Европы.

Как информируют журналисты местного издания Gazzetta dello Sport, в борьбу за Влаховича попытается включиться еще и «Милан». Согласно источнику, в клубе считают, что сумеют найти необходимые ресурсы для осуществления трансфера, если сам игрок согласиться переходить к ним.

Помимо итальянских грандов, интерес к представителю сборной Сербии проявляют «Атлетико», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Боруссия» Дортмунд. К слову, Влахович на выходных побил рекорд «Фиорентины» по количеству голов за один календарный год.