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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» тоже решил попытаться подписать Влаховича слухи

27 Ноября 2021 • 21:45 Комментировать (1)
Дженоа
...
Милан
01.12 22:45

Следующим летом нападающему «Фиорентины» Душану Влаховичу предстоит нелегкий выбор – в очередь за футболистом выстроились уже более десятка топ-клубов Европы.

Как информируют журналисты местного издания Gazzetta dello Sport, в борьбу за Влаховича попытается включиться еще и «Милан». Согласно источнику, в клубе считают, что сумеют найти необходимые ресурсы для осуществления трансфера, если сам игрок согласиться переходить к ним.

Помимо итальянских грандов, интерес к представителю сборной Сербии проявляют «Атлетико», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Боруссия» Дортмунд. К слову, Влахович на выходных побил рекорд «Фиорентины» по количеству голов за один календарный год.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
27 Ноября 2021 в 22:04
Куда ещё и Влахович? Ребич,Ибра, Жиру уже есть. Если покупать, то надо продавать, а кого?
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