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Чемпионат Италии. Серия А

​Каладзе: «Шевченко сделает всё, чтобы вернуть «Дженоа» на уровень, которого клуб заслуживает»

01 Декабря 2021 • 13:00 Комментировать
Дженоа
...
Милан
5.10 4.00 1.65
Через 9 ч. 23 мин.

Известный в прошлом футболист Каха Каладзе, который в своей карьере поиграл за «Дженоа» и «Милан», высказался по поводу Андрея Шевченко.

В среду Шевченко во главе «Дженоа» будет противостоять «Милану»  - клубу, где он сделал себе имя в мировом футболе.

«У Шевченко правильный менталитет. Он работает, чтобы добиваться поставленных целей, и ему это удаётся. «Золотой мяч», который он выиграл, доказывает это. Думаю, Шевченко пошёл верным путём, поработав сначала со сборной, а уже затем приняв клуб.

Шева - трудолюбивый парень, вызовы его стимулируют. Я уверен, что он сделает всё, чтобы вернуть «Дженоа» на уровень, которого клуб заслуживает. Давайте не будем забывать, что это клуб с великой историей», - сказал Каладзе La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Милан Дженоа Каха Каладзе
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