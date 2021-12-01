​Каладзе: «Шевченко сделает всё, чтобы вернуть «Дженоа» на уровень, которого клуб заслуживает»

Известный в прошлом футболист Каха Каладзе, который в своей карьере поиграл за «Дженоа» и «Милан», высказался по поводу Андрея Шевченко.

В среду Шевченко во главе «Дженоа» будет противостоять «Милану» - клубу, где он сделал себе имя в мировом футболе.

«У Шевченко правильный менталитет. Он работает, чтобы добиваться поставленных целей, и ему это удаётся. «Золотой мяч», который он выиграл, доказывает это. Думаю, Шевченко пошёл верным путём, поработав сначала со сборной, а уже затем приняв клуб.

Шева - трудолюбивый парень, вызовы его стимулируют. Я уверен, что он сделает всё, чтобы вернуть «Дженоа» на уровень, которого клуб заслуживает. Давайте не будем забывать, что это клуб с великой историей», - сказал Каладзе La Gazzetta dello Sport.