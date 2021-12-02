Шевченко прокомментировал поражение от «Милана»

Наставник генуэзского клуба «Дженоа» Андрей Шевченко пообщался с журналистами после провального матча «Миланом». «Грифоны» потерпели крупное поражение со счетом 0:3.

«Команде мешают кадровые проблемы. Это влияет на игру и результаты. В некоторых моментах мы неплохо действовали, однако сейчас нам тяжело играть против такого соперника, как «Милан». У нас не вышло создать им проблемы, «россонери» очень сильный соперник», - приводит слова украинского специалиста Football-Italia.

«Дженоа» провела под руководством Шевченко три поединка. Команда не забила ни одного гола, дважды проиграла и один матч завершила вничью.