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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко прокомментировал поражение от «Милана»

02 Декабря 2021 • 09:06 Комментировать (1)
Дженоа
0:3
Милан
окончен

Наставник генуэзского клуба «Дженоа» Андрей Шевченко пообщался с журналистами после провального матча «Миланом». «Грифоны» потерпели крупное поражение со счетом 0:3.

«Команде мешают кадровые проблемы. Это влияет на игру и результаты. В некоторых моментах мы неплохо действовали, однако сейчас нам тяжело играть против такого соперника, как «Милан». У нас не вышло создать им проблемы, «россонери» очень сильный соперник», - приводит слова украинского специалиста Football-Italia.

«Дженоа» провела под руководством Шевченко три поединка. Команда не забила ни одного гола, дважды проиграла и один матч завершила вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Милан
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Комментарии (1)
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Vladelech
02 Декабря 2021 в 11:01
Битый битого везет.
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