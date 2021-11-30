​Мальдини: «Шевченко проявил храбрость, возглавив «Дженоа»

Директор «Милана» Паоло Мальдини высказался по поводу назначения Андрея Шевченко главным тренером «Дженоа». В среду команды пересекутся в Генуе в календарном матче Серии А.

«Шева проявил храбрость – он взялся за трудную задачу. Но он чемпион, и он это докажет. Я болею за него, но всегда хочу побеждать – даже когда играю в настольный теннис с братом.

Самое яркое моё воспоминание о Шевченко? Думаю, это финал Лиги чемпионов 2003 года и решающий пенальти, который он забил», - высказался Мальдини для итальянского Sky.

Матч «Дженоа» - «Милан» стартует 1 декабря в 22:45 по московскому времени.